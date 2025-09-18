◇ラゾーナ川崎プラザで11月から始まるドームツアーに向けたキックオフイベント開催EXILEが17日、川崎市のラゾーナ川崎プラザで、11月から始まる約3年ぶりのドームツアーに向けたキックオフイベントを開催した。ショッピングモールでのイベントは、2001年のデビューシングル発売時以来24年ぶり。詰めかけた5000人以上（主催者発表）のファンとの近距離での交流に、AKIRA（44）は「最高でした！」と笑顔を見せた。イベントは