追憶の世界陸上・2017年ロンドン大会陸上の世界選手権東京大会は21日までの9日間、国立競技場で熱戦が繰り広げられている。今大会が20回目となる大舞台では、過去に記憶に残る様々なシーンがあった。1991年以来、34年ぶりに東京で開催されるこの機会に「追憶の世界陸上」として振り返る。2017年ロンドン大会、人類最速スプリンターが、まさかの形で現役生活に別れを告げた。五輪で8個、世界選手権で11個の金メダルを獲得したス