シンガー・ソングライターの米津玄師（３４）の楽曲「ＫＩＣＫＢＡＣＫ」が、９月付で米レコード協会（ＲＩＡＡ）からプラチナ認定されたことが１７日、分かった。日本語詞の楽曲がＲＩＡＡから同認定を受けるのは史上初の快挙となる。同曲はテレビアニメ「チェンソーマン」のオープニングテーマで、２０２２年１０月に配信リリース。２３年にはＲＩＡＡが定める基準の５０万ユニット（デジタルシングル１枚のリリース、また