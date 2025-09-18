◆米大リーグドジャース６―９フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、史上６人目となる２年連続５０本塁打を達成した。本拠地・フィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。投手として予定の５回をノーヒットで投げ終えると、８回に３試合ぶりの５０号ソロ。チームはリリーフ陣が崩れ、逆転負け。２勝目はならなかったが