KOICHI DOMOTO名義による堂本光一の最新アルバム『RAISE』が、週間8万5496PTを記録し、9月18日発表の「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得。2021年6月14日付『PLAYFUL』以来、4年3ヶ月ぶり、自身通算2作目の1位となった。【全身ショット】スタイリッシュ！レザージャケットでビシッと登場した堂本光一週間ポイントの内訳は、CD：8万5496PT／ストリーミング：−／デジタルアルバム：−。本作は、同日付「オリコン