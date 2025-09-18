気象台は、午前3時51分に、大雨警報（浸水害）を浜田市、益田市、大田市、江津市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・浜田市、益田市、大田市、江津市に発表 18日03:51時点西部では、18日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浜田市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水18日朝に警戒1時間最大雨量50mm■益田市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水18日朝に警戒