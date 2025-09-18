18日午前3時46分ごろ、宮崎県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、宮崎県の日向市、川南町、宮崎都農町、門川町、それに宮崎美郷町です。【各地の震度詳細】■震度1□宮崎県日向市川南町宮崎都農町