【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権第5日は17日、ザグレブで女子が行われ、非五輪階級の65キロ級で森川美和（ALSOK）が2022年大会以来2度目の優勝を果たした。決勝でロシア出身選手に8―0で快勝した。50キロ級の吉元玲美那（KeePer技研）と57キロ級の徳原姫花（自衛隊）は3位決定戦で敗れ、メダルを逃した。62キロ級でパリ五輪王者の元木咲良（育英大助手）が初戦の2回戦から3試合を勝ち上がり、18日（日本時間19日）の