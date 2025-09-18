17日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、FRB＝連邦準備制度理事会が政策金利を0.25％引き下げる決定をしたことを受けて、一時、前の日に比べて500ドル以上、値上がりしました。発表直後、200ドルあまり急激に値上がりし、その後、一時、発表前の水準にほぼ戻る展開となり、取引が続いています。また、外国為替市場では円を買う動きが加速し、一時、145円50銭台まで円高が進みました。