【ニューヨーク＝小林泰裕】１７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は一時、前日終値から５００ドル超上昇し、取引時間中の最高値を更新した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が１７日、０・２５％の利下げを決めたことが好感された。ダウ平均株価は１７日、一時４万６２００ドル超まで上昇した。従来の取引時間中の最高値は１１日に記録した４万６１３７・２０ドルだったが、約１週間ぶりに更新した。ダウ