[9.17 オランダ・エールディビジ第3節](スタディオン・フェイエノールト)※27:00開始<出場メンバー>[フェイエノールト]先発GK 22 ティモン ヴェレンロイターDF 2 バルト ニューコープDF 4 渡辺剛DF 15 J. BosDF 21 アネル アフメドジッチMF 8 クインテン・ティンバーMF 14 セム・スタインMF 28 O. TarghallineFW 9 上田綺世FW 16 L. SauerFW 36 J. Slory控えGK 1 ジュスティン バイローGK 39 L. BossinDF 5 G. SmalDF 26 G.