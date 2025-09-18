アメリカの中央銀行にあたるFRB（連邦準備制度理事会）が0.25％の利下げに踏み切りました。政策金利を決めるFOMC（連邦公開市場委員会）が2日間の日程で開かれ、FRBは17日、声明で最近の経済指標について触れ、「今年上半期の経済活動の成長が鈍化したことを示唆している。雇用の伸びは鈍化し失業率は小幅に上昇したものの、依然として低水準にある。インフレ率は上昇しやや高水準にある」などと指摘し、0.25％の幅で利下げを決定