【Logitech G PLAY 2025】 9月18日2時～ 配信開始 Logitech（日本法人名：ロジクール）は9月18日、LIGHTSPEED ワイヤレスゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2 SE」を発表した。 本製品は、高性能なHERO 2センサー、1kHzレポートレートのLIGHTSPEEDワイヤレス通信、LIGHTFORCEスイッチなどを備えたワイヤレスゲーミングマウス。最大88時間のバッ