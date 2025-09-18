アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、4.5％を上限としていた政策金利を0.25％引き下げることを決めました。FRBが金利を引き下げるのは去年の12月以来、6会合ぶりで、第2次トランプ政権のもとでは初めてです。アメリカの労働市場の減速が鮮明になってきていることから、下支えのため利下げを決めたものとみられます。この決定にはトランプ氏に指名され、理事に就任したばかりのミラン