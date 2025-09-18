【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は17日の連邦公開市場委員会（FOMC）で、主要政策金利を0.25％引き下げることを決めた。利下げは昨年12月以来6会合ぶりで、第2次トランプ政権発足後、初めて。