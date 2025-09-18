イスラエル軍によるパレスチナ自治区のガザ市制圧に向けた地上作戦をめぐり、アメリカのトランプ大統領はイスラム組織ハマスが人質を「人間の盾」に使おうとしていると批判しました。アメリカトランプ大統領「もしも、ハマスが『ボディガード』と称して人質を盾として使うならば、ハマスは地獄を見ることになる」トランプ大統領は16日、ハマスが拘束している人質をイスラエルの攻撃を防ぐ手段として使うことを強く牽制しました。