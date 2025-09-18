アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は17日、金融政策を決定する会合で、政策金利を0.25％引き下げることを決めました。政策金利は4％から4.25％の幅となります。利下げは6会合ぶりで、2024年12月以来9か月ぶりです。トランプ大統領は15日にも自身のSNSに「今すぐ利下げを実行せよ。しかも想定より大幅な引き下げを」と投稿し、大幅な利下げへの圧力を強めていましたが、下げ幅は通常の水準となりました。