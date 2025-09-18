NY株式17日（NY時間13:04）（日本時間02:04） ダウ平均45976.08（+218.18+0.48%） ナスダック22213.15（-120.81-0.54%） CME日経平均先物44620（大証終比：+10+0.02%） 欧州株式17日終値 英FT100 9208.37（+12.71+0.14%） 独DAX 23359.18（+29.94+0.13%） 仏CAC40 7786.98（-31.24-0.40%） 米国債利回り 2年債 3.545（+0.042） 10年債 4.047（+0.019） 30年債 4.647（