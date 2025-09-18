「ドジャース６−９フィリーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が「１番・投手兼指名打者」で出場し、八回に右翼席へ飛距離１３１メートルの特大アーチをかけ、メジャー史上６人目の２年連続５０号を達成した。投げては予定通りの５回を無安打無失点。５三振を奪って５４奪三振とし、大リーグ公式サイトによると同一シーズン「５０本塁打、５０奪三振」は史上初となった。勝利投手の権利を持って降