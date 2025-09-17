好きな男性から「一緒にいるとストレス」と思われたくはないもの。そんな事態を避けるべく、今回は男性から距離を置かれる女性の「特徴」を紹介します。日頃からベッタリ依存してくる特に理由もないのに、常にベッタリとまとわりついてくる依存傾向のある女性を苦手とする男性は少なくありません。どちらかと言うと、男性は行動を制約されるのが苦手なところがあり、そんな状態が続くとストレスを感じるようになっていきます。その