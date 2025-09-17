恋が順調なときは気づかないけれど、関係が冷め始めたカップルには必ず“兆候”が出てきます。それを見逃してしまうと、そのまま破局へ一直線…。そこで今回は、関係が壊れ始めたカップルに共通する“破局寸前”のサインを紹介します。会話が続かず、沈黙が増える以前は何時間でも話せたのに、最近は「ふーん」「そうなんだ」で終わってしまう。こんな状態になっていたら要注意です。相手への関心が薄れると、自然と会話も盛り上が