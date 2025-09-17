「お菓子よりマシ」「ヘルシーだから大丈夫」と思って食べていたのに、なぜか痩せない…どころか太った！そんな経験、ありませんか？ 実は“健康そうに見える食品”の中にも、食べ方を間違えるとお菓子と変わらないくらい太る原因になるものが潜んでいます。そこで今回は、ダイエット中に注意すべき「３つのヘルシー食品」について解説します。🌼「低カロリーなら安心」は間違い！やみくもなカロリー制限が“痩せにくい体を