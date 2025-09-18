【Logitech G PLAY 2025】 9月18日2時～ 配信開始 Logitech（日本法人名：ロジクール）は9月18日、「G321 LIGHTSPEED ワイヤレスゲーミングヘッドセット」を発表した。 Logitechの「G3」シリーズよりヘッドフォンが登場。わずか210gの軽量設計で快適な装着感、16kHzのフリップミュートマイク、LIGHTSPEEDワイヤレスおよびBluetooth接続が特徴となっている。