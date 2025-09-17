「好きな人に振り向いてもらえないのに、興味のない男からは好かれる…」という経験、ありませんか？ 実はこれ、日頃の恋愛エネルギーの向け方に原因がなんです。そこで今回は、好きな男性にちゃんと振り向いてもらうための「方法」を紹介します。好きな人の前で“壁”を作らない好きな人の前だと緊張してうまく話せないのに、興味のない人の前では自然体…。この差が恋を遠ざける原因になることがあります。緊張は無意識に“壁”