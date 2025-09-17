交際する男性を選ぶ際は、もちろん男性の外見だけでなく、中身もきちんとチェックしたいところ。そこで今回は、「彼女を大切にする男性」に見られる特徴を紹介します。｜物を長く大事に使っている男性とお付き合いするなら、物を長く大事に使うタイプかを確認しましょう。物の取り扱いが雑な男性は、女性に対しても同じようなことをしてしまうことも。特にバッグや時計、車など高価な物でもすぐに買い替えてしまう男性は要注意かも