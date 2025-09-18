夜まで続いた聴取に疲れたのでしょうか。車椅子に膝掛けという姿で現れた韓鶴子総裁（82）。韓国の旧統一教会トップが、特別検察官の事情聴取を受けました。旧統一教会韓鶴子 総裁「（Q．金被告にネックレス・かばんを渡したか）なぜ渡さなければならないの？（Q．違法な政治資金や依頼を指示したか）してない！」声を荒らげて疑惑を否定すると、車に乗り込みました。韓総裁が出頭したのは、およそ9時間半前…。これまで3度