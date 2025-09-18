飲酒してバイクを運転し歩行者の男性をはねて死亡させたなどの疑いで、17歳の少年2人が逮捕されました。建設作業員の少年（17）は9月6日、千葉市中央区の路上で酒に酔った状態でバイクを運転し、道路を横断していた山田功司さん（63）をはねて死亡させた疑いが持たれています。また、千葉市稲毛区の男子高校生（17）は少年が酒を飲んでいるのを知りながら一緒に少年のバイクに乗った疑いで逮捕されました。警察によりますと、少年