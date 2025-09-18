18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円安の4万4520円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4790.38円に対しては270.38円安。出来高は4556枚となっている。 TOPIX先物期近は3122ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は23.83ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4