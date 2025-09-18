車いすテニスで、４つのパラリンピック金メダルを獲得、国民栄誉賞も受賞した国枝慎吾さん（４１）＝ユニクロ＝が、２７日開幕の車いすテニスの木下グループ・ジャパン・オープン（東京・有明）で２度目の大会ディレクターに就任することが１７日、分かった。国枝さんは、２４年１月に米国テニス協会のコーチとして同国選手の指導と英語習得のため、拠点を米フロリダ州オーランドに移した。この日、その任を終え、羽田空港に帰