女子ゴルフで元世界ランキング1位のステーシー・ルイス（米国）が今季限りで現役を引退すると17日、X（旧ツイッター）で発表した。メジャー2勝を含む通算13勝を挙げた40歳の実力者は「クラブを置く時が来た」とつづった。（共同）