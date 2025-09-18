【ヤナギタイムズ】日本ハム時代の13年12月からドジャース・大谷を本格取材し、TBS系情報番組「ひるおび」「ゴゴスマ」などに随時出演するスポニチ本紙MLB担当・柳原直之記者の連載コラム「ヤナギタイムズ」。今回はポストシーズンでの起用法に迫った。想像の上をいく大谷らしい返答だった。「ポストシーズン（PS）進出時に救援に回ることを想定しているか？」と問われ、「いろいろな人といろいろな話をして、その話も出た。ど