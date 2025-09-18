◇ナ・リーグフィリーズ9−6ドジャース（2025年9月16日ロサンゼルス）フィリーズのマーシュは、エンゼルス時代の盟友・大谷の前に2打数無安打。「彼は本当に凄い。6種類くらいの球種を自由自在に操る。脱帽するしかない」。だが、大谷降板後の6回には一時逆転の11号3ランなど4番の意地を見せた。ポストシーズンで再戦の可能性もある大谷攻略へ「この対戦は間違いなく役立つ」と強調。ロブ・トムソン監督も「素晴らしい投