◇ナ・リーグドジャース6−9フィリーズ（2025年9月16日ロサンゼルス）許した走者は初回2死から与えた四球の1人だけ。ドジャースの大谷は5回を無安打無失点で投げ終え、打席に入る準備をしながらデーブ・ロバーツ監督に「体の状態はいい。代えるかどうかの判断は任せる」と満面の笑みを向けた。まだ68球でも交代。指揮官は「5回の予定だった。調子が良かったからといって6回にいかせない。彼はあまりにも重要な存在だから」