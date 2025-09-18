◇ナ・リーグドジャース6−9フィリーズ（2025年9月16日ロサンゼルス）【伊東勤視点】大谷が理想的な投球をした。立ち上がりから8打者に対して全て直球で初球ストライクを取った。「投手・大谷」とフィリーズ打線は初対戦。直球狙いでくるのは分かっているが、大谷の直球はスピードもあって押し込む球威もある。打者は狙っていてもなかなか手が出せない。直球の意識付けができれば他の球種は何でも使える。カーブ、スライ