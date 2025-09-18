◇ナ・リーグパドレス3−8メッツ（2025年9月16日ニューヨーク）パドレスの松井がメッツ戦の6回から3番手で登板。4試合連続無失点とした。2死一、二塁で40本塁打のJ・ソトをスプリットで空振り三振に仕留めるなど、1回2/3を無安打2奪三振で無失点。2四球を与えたこともあり「はいつくばりながらですけど。ゼロっていう結果は最低限の最低限」と笑った。「去年のこの時期は体力的にきつくて、投げるたびに本塁打を打たれ