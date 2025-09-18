三重県でインフルエンザが早くも流行入りです。 【写真を見る】三重県でインフルエンザが流行入り 過去10年で最も早く… 今月に入り学年・学級閉鎖も 三重県によりますと、今月8日から14日までに報告された1定点医療機関あたりのインフルエンザの患者数が1.26人となり、国が流行入りの目安としている1.0人を超えました。 県内の学校などで感染が拡大していて、今月に入ってから2校で学年閉鎖、2校で学級閉鎖の措置がとられてい