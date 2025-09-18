村上市は17日からの大雨により洪水発生など危険性が高まっているとして市内の163世帯428人に、17日午後11時前に避難指示を出しました。避難指示が出されているのは以下の地域です。・高根163世帯 428人避難所は、高根区民会館で、18日午前1時5分時点で、3世帯7人が避難しているということです。村上市には、土砂災害警戒情報が発表中です。また大雨・洪水警報が出されていて、18日昼前まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水