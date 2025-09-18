8歳の女の子にわいせつ目的で会おうとしたとして逮捕された49歳の無職の男が、別の少女にわいせつな画像を送らせた疑いで再逮捕されました。 【写真を見る】11歳の少女にわいせつ画像を送らせた男(49)が再逮捕 SNS上で若者装って接触か 再逮捕された東京都八王子市の無職・小濱拓哉容疑者49歳は先月、SNSで知り合った11歳の少女にみだらな姿を撮影するように要求し、送信させた不同意わいせつなどの疑いがもたれています。 調べ