パレスチナ自治区ガザ北部の最大都市・ガザ市の制圧に向け、地上作戦を開始したイスラエル軍は、制圧までに数か月かかるとの見通しを示しました。ガザ市の制圧を目指し、地上作戦を始めたと発表したイスラエル軍。アルジャジーラによりますと、死者は16日だけで100人を超え、多くがガザ市での犠牲だったということです。1日で17の建物が破壊されたとも報じています。軍の報道官は「目的を達成するまで、必要なだけ作戦を続ける」と