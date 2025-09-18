◇セ・リーグ阪神6―1広島（2025年9月17日マツダ）【阪神・藤川監督語録】▼村上が好投良かったですね。勝ち星もついて。（雨で試合開始が遅れたのは）それは誰でも条件が一緒だから。▼佐藤輝不在でも勝利この選手が出るから勝つ、負けるではないですからね。野球は。