◇セ・リーグ阪神6―1広島（2025年9月17日マツダ）阪神・及川は貫禄の投球で仕事を果たした。3点優勢の7回から2番手として登板。1安打を許しながら無失点。「今日は正直あまり良くなかったけど、守備に助けられた感じ」。両リーグトップの今季62試合登板。さらに今季48ホールドポイントとし、リーグトップの巨人・大勢に2差と食らいついており「意識してないって言えばうそですけど、勝てるゲームを勝ちきるために自分の投