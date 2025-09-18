◇セ・リーグ阪神6―1広島（2025年9月17日マツダ）阪神・佐藤輝が、今季初めてベンチ入りメンバーから外れ、今季3度目の欠場となった。この日は試合前練習に参加し打撃練習、守備練習など通常メニューを消化。練習後には大阪でのリーグ優勝記念パレードについて「しっかり楽しみたいと思います」と話していた。試合後、藤川監督は「超人ではないということですね。超人に聞いてあげてください。体調調整だけで休ませる