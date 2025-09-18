阪神・石井大智投手が、リフレッシュを完了させた。17日はSGL尼崎でブルペン入り。投内連係も行った。「本当にいつも通り。シーズン期間と変わらない形で」。調整期間中も体を動かしながら、リカバリーに務めた。藤川監督が持つ連続無失点イニングの球団記録まで、あと2/3回の右腕。最短登録はきょう18日からとなる。