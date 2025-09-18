プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鮭の照り焼き」 「チンゲンサイとアサリの蒸し煮」 「ゆで卵とレタスのサラダ」 の全3品。 鮭の照り焼きを主菜にして、蒸し野菜の副菜、生野菜の副菜を添えたヘルシーな献立です。【主菜】鮭の照り焼き 片栗粉をまぶし、弱火で火を通すことで柔らかく仕上がります。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：316Kcal レシピ制作：料理家・ソムリ