中国の習近平国家主席【ソウル共同】韓国の趙顕外相は17日、10月末から韓国南東部慶州で開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に中国の習近平国家主席が出席する見通しだと記者団に明らかにした。一方、韓国大統領府の魏聖洛国家安保室長は、トランプ米大統領のAPECに合わせた訪韓に関し「確定ではないが、期待される」と述べた。聯合ニュースが報じた。米中両国はAPEC前後の首脳会談を模索しているとの観測があり