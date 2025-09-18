17日午後9時55分ごろ、鹿児島県十島村の諏訪之瀬島で震度5弱を観測する地震がありました。地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。震源は諏訪之瀬島西側の近海で、気象台は、火山性の地震とみています。また、トカラ列島近海では今年6月以降、群発地震が起きていますが、悪石島と小宝島の間が主な震源で、今回の地震とは震源が異なるということです。気象台は、火山活動との関連はいまのところ分かっていないとしてい