うどんチェーン「丸亀製麺」の運営会社が打ち出した新戦略。トリドールHD粟田貴也 社長「（店長の年収を）最高で年収2000万円が実現できるところまで、我々はもっていきたい」“店長の最高年収2000万円”です。候補のひとり、店長の原佳奈子さん（36）。にぎわう店内に原さんが年収2000万円の候補に選ばれた理由がありました。原さんは、店限定の「わっしょいうどん」など独自の取り組みで売上に貢献。年収2000万円の候補に