17日（水）に行われた2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の予選ラウンドで、バレーボール男子日本代表はFIVB世界ランキング75位の男子リビア代表にストレート勝利。オポジットの宮浦健人がU-NEXTのインタビューで試合を振り返った。 予選ラウンドでプールGに振り分けられた日本は、初戦の男子トルコ代表戦、2戦目の男子カナダ代表戦でストレート負けを喫し