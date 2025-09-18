アイドルグループ・乃木坂46の久保史緒里（24）が、17日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜深1：00）に生出演。16日に、グループ公式サイトで卒業発表を行って以来、初の放送となった。【写真】しゃがみ込み…ニッポン放送内で笑顔を見せる久保史緒里冒頭のあいさつでは「2週間ぶりにこんばんは、忘れてないですか、この声。ご無沙汰しております、久保です。久しぶりだから緊張しているん