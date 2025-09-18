海外を含めて、日本酒造りを担う若手たちが集う祭典が始まりました。東京・大手町で17日から開催されている日本酒のイベント「若手の夜明け2025 TOKYO」。“日本酒業界を盛り上げたい”という若手醸造家たちの思いから始まり、全国から選び抜かれた50の酒蔵などが集結しています。新潟・阿部酒造の「あべ」は、大切にしてきた“酸味”を軸に新たな酒造りをしています。阿部酒造蔵元・阿部裕太さん：今、日本酒はどんどんレベルがこ